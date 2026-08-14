Padegamųjų siuntų byla: pratęstas kaltinamo Rusijos piliečio Eldaro Salmanovo suėmimas

Praėjusią savaitę surengtame posėdyje dėl E. Salmanovo kardomosios priemonės prokuroras Šarūnas Astrauskas prašė pratęsti suėmimą dar trims mėnesiams. Pasak prokuroro, skyrus šiam kaltinamajam švelnesnę kardomąją priemonę, jis gali bėgti, slėptis nuo teismo.
E. Salmanovo advokatas prašė suėmimo nepratęsti ir skirti švelnesnę kardomąją priemonę. Posėdžio metu jis klausė savo kliento, kokią didžiausią sumą šis galėtų skirti užstatui. Kaltinamasis sakė, jog maksimali suma – 40 tūkst. eurų.
Penktadienį teisėjas Mindaugas Ražanskas tenkino prokuroro prašymą ir suėmimą pratęsė maksimaliam trijų mėnesių terminui.
Kaip rašė BNS, dėl padegamųjų užtaisų, per siuntų tarnybas DHL ir DPD išsiųstų į užsienį, kaltinimai pareikšti Lietuvos piliečiui Aleksandrui Šuranovui, Ukrainos piliečiams Vadymui Borsukui ir Vasilijui Kovačui, dvigubą Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam Daniilui Jenciui bei Rusijos piliečiui E. Salmanovui.
Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje. Jų amžius yra nuo 23 iki 69 metų.
2024-ųjų liepą iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę (JK) ir Lenkiją buvo išsiųsti keturi siuntiniai.
Oro transportu du siuntiniai pateko į rūšiavimo centrą Vokietijoje, kur buvo paskirstyti tolesniam gabenimui. Vienas iš jų užsiliepsnojo Leipcigo oro uoste prieš pat jį pakraunant į lėktuvą, antrasis užsidegė sandėlyje JK.
Į Lenkiją atgabentas siuntinys užsiliepsnojo jį vežusiame vilkike, ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus nustatytas užtaiso mechanizmas ir įvertintas pavojus.
Anot kaltinimo, JK padegimas padarė beveik 400 tūkst. eurų žalą, Vokietijoje – 126 tūkst. eurų, Lenkijoje – beveik 62 tūkst. eurų.
Pasak pareigūnų, minėti kaltinamieji yra vykdytojai, tarpininkai, o nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir šiuo metu nepasiekiami. Nustatyta, kad nusikaltimus organizavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU).
Remiantis kaltinimu, siuntas su padegamaisiais užtaisais iš Lietuvos išsiuntė Lietuvos pilietis A. Šuranovas, kuris naudojosi netikrais tapatybės duomenimis.
Baudžiamoji byla yra atskirta nuo kito tyrimo, kuriame šiuo metu nustatyta ne mažiau kaip 16 įvairių valstybių piliečių, organizavusių, planavusių ir prisidėjusių vykdant teroristinius nusikaltimus skirtingose šalyse.
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