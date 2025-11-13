 Pareigūnai prašo padėti atpažinti vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą

Pareigūnai prašo padėti atpažinti vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą

2025-11-13 00:42 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo.

Pareigūnai prašo padėti atpažinti vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą / Vaizdo Įrašo stop kadras

Šių metų rugpjūčio 12 d. apie 23 val. 19 min. Vilniuje, Trakų g., bare, nenustatytas asmuo sumušė vyrą (gim. 1987 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, tel. +370 700 56265, el. paštu aiste,snir[email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Alio
Gal jau nesityčiokite su tokiomis "nuotraukomis"?
1
0
