Pasieniečiai nutupdė skraidyklę su baltarusiškais rūkalais

Anot VSAT, Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai ties Daugidonių kaimu Šalčininkų rajone pastebėjo iš Baltarusijos į Lietuvą skrendantį bepilotį orlaivį su prikabintu kroviniu. Pareigūnai panaudojo tarnybinį antidroną, kurio paveikta skraidyklė nukrito.
Pasieniečiai išvyko į tikėtiną įvykio vietą, blokavo pažeidimo rajoną. Atlikdami detalią vietovės apžiūrą, pareigūnai miško masyve ties Naniškių kaimu Šalčininkų rajone aptiko nutupdytą savadarbę skraidyklę su prie jos pritvirtintu paketu. Anot VSAT, bespalve polietileno plėvele apvyniotame ryšulyje rasta 750 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra 3 892 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinio nusižengimo teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi skraidyklė ir cigaretės.
VSAT duomenimis, šiemet per daugiau kaip dešimt mėnesių pasieniečiai perėmė 51 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius. Pernai per visus metus pasieniečiai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.
