Pasieniečiai Šalčininkų rajone nutupdė dar vieną kontrabandininkų droną

Tokias iš Baltarusijos įskridusių skraidyklių nutupdymo operacijas VSAT pareigūnai Šalčininkų rajone vykdė tris dienas iš eilės – kaskart perimta po droną su kontrabanda.
Trečiadienį dronas perimtas ties Daugidonių kaimu. Prieš tai jis buvo paveiktas Purvėnų užkardos pasieniečių naudojant antidroninę įrangą.
Dronas skraidino dvi dėžes Gardino tabako fabrike „Neman“ pagamintų cigarečių „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Šio kontrabandinio krovinio vertė, įskaitant Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra daugiau nei 5 tūkst. eurų.
Iš viso šiemet pasieniečiai jau nutupdė 54 dronus, iš Baltarusijos skraidinusius cigaretes.
(be temos)