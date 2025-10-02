Pasieniečiai perėmė dar šešis iš Baltarusijos įskridusius oro balionus su rūkalų kontrabanda

Iš viso šiemet į VSAT pareigūnų rankas pateko beveik pusė tūkstančio balionais gabentų nelegalių rūkalų krovinių. Tokiu oro keliu iš Baltarusijos siunčiamą kontrabandą sulaiko ir Lenkijos bei Latvijos pareigūnai.
Minėtus šešis krovinius pasieniečiai įvairiu praėjusios paros metu perėmė Šalčininkų, Varėnos ir Alytaus rajonuose. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.
Iš viso šiemet jau perimti 487 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 87, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis, pernai – 46. Pasieniečiai nutupdė ir 45 kontrabandininkų dronus, kurie iš Baltarusijos į Lietuvą buvo įskridę su nelegaliais rūkalais. Šiemet dronais ir oro balionais iš kaimyninės šalies buvo skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 771 tūkst. pakelių cigarečių.
Spalį perimti septyni oro balionai su cigaretėmis ir GPS įrenginiais, rugsėjį – 68, rugpjūtį – 33, liepą – 62, birželį – septyniolika, tai buvo mažiausias toks skaičius. Gegužę pasieniečių sandėliuose atsidūrė 69 balionai su cigaretėmis ir GPS, balandį – 46, kovą – 77 (tai buvo rekordinis šiemet mėnuo), vasarį – 45, sausį – 63.
Pernai per visus metus buvo 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2022 metais tokio kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 metais fiksuoti tik trys tokie bandymai.
Pastaruoju metu iš Baltarusijos pasiųstus oro balionus su rūkalais savo šalyse perima ir Lenkijos bei Latvijos pasieniečiai. Pavyzdžiui, Lenkijos Podlasko rinktinės atstovai šią savaitę pranešė šiemet fiksavę daugiau kaip 100 atvejų, kai kontrabanda iš Baltarusijos buvo skraidinta oro balionais.
Priežastys, kodėl neteisėta veikla užsiimantys asmenys pradėjo vis dažniau rinktis „nuotolinius“ kontrabandos gabenimo į Lietuvą būdus, ypač oro balionus, yra kelios.
Kontrabandininkams vykdyti neteisėtą veiklą tapo gerokai sunkiau, kai ginantis nuo migrantų antplūdžio prie sienos su Baltarusija buvo įrengtas fizinis barjeras, kurį sudaro apsauginė tvora ir koncertina.
Be to, visame pasienyje su Baltarusija įdiegta VSAT stebėjimo sistema. Taip pasieniečių pajėgų reagavimas tapo efektyvesnis, o kontrabandos gabentojams išaugo rizika būti sulaikytiems.
2023 metų vasarį siekiant pažaboti geležinkeliu iš Baltarusijos gabentą kontrabandą buvo sustabdytas Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkto (PKP) darbas. Nuo tol krovininiai traukiniai iš Baltarusijos vyksta tik per Kenos PKP, kuriame veikia rentgeno kontrolės sistema. Vien 2022 m. pasieniečiai sulaikė beveik 3 mln. pakelių cigarečių, į Lietuvą atgabentų per Stasylas.
Anksčiau nelegalius rūkalus iš Baltarusijos būdavo dažnai bandoma gabenti per kelių PKP. 2023 metų rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o pernai nuo kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP. Kontrabandos gabenimas šiais keliais, kaip ir per Stasylų PKP, nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną.
Per PKP atgabentų ir pasieniečių sulaikytų rūkalų kiekis krito drastiškai: nuo 1,1 mln. pakelių 2023 m. iki 9 tūkst. pakelių 2024 m. Šiemet šis skaičius nesiekia 4,5 tūkst. pakelių. Tad 2025 m. per PKP gabentų cigarečių kiekis sudaro vos 0,1 proc. visų VSAT sulaikytų rūkalų, pernai jis buvo 0,7 proc., o 2023 m. siekė net 53,6 proc.
Kovoje su kontrabanda kaip pastaruoju metu pasiteisinusios priemonės buvo ir dėl migrantų krizės bei grėsmių iš Rusijos bei Baltarusijos sustiprinta valstybės sienos apsauga, aktyvi VSAT kriminalinė žvalgyba, trumpalaikių operacijų organizavimas.
