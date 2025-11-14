Pasieniečiai sulaikė dar tris žmones, įtariamus kontrabandos gabenimu oro balionais

Anot jos, ši operacija buvo tęsinys lapkričio pradžioje pasieniečių įvykdyto sulaikymo.
Tuomet Varėnos rajone VSAT pareigūnams įkliuvo du vyrai ir sulaikyta dvylika dėžių baltarusiškų cigarečių.
Visi šie penki sulaikytieji, įtariama, veikė organizuotoje grupėje.
Ketvirtadienį sulaikytieji yra Šalčininkų rajono gyventojai.
Jų gyvenamosiose vietose atliktos kratos, asmenys uždaryti į areštinę.
Penktadienį prokuroras kreipėsi į teismą dėl įtariamųjų suėmimo vienam mėnesiui.
Lapkričio 4 dieną Varėnos rajone pasieniečiai sulaikė du automobilius, kurių vienu gabenta dvylika dėžių baltarusiškų cigarečių, tai yra 6 tūkst. pakelių. Kitu važiavo kontrabandininkų palyda. Vežėjams pavyko pasprukti iš sugedusio automobilio, apsaugininkai buvo sučiupti ir vėliau mėnesiui suimti.
Bėglių ir dar vieno, įtariama, su šia kontrabanda oro balionais susijusio Šalčininkų rajono gyventojo paieška baigėsi minėtais sulaikymais ketvirtadienį Šalčininkų rajone.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir kontrabandos VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje tebevyksta ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už šias nusikalstamas veikas įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Šiemet pasieniečiai jau sulaikė 107, įtariama, su oro keliu iš Baltarusijos gabenta kontrabanda susijusius asmenis. Pernai tokių buvo 46.
Šiemet dronais ir oro balionais iš kaimyninės šalies skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,3 mln. pakelių kontrabandinių cigarečių. Iš viso VSAT pareigūnai šiemet jau yra sulaikę 4 mln. pakelių nelegalių rūkalų.
