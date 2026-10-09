 Penki vyrai kaltinami sukčiavimu: sekė „tradicinę“ pasaką apie neva artimojo sukeltą avariją

Penki vyrai kaltinami sukčiavimu: sekė „tradicinę“ pasaką apie neva artimojo sukeltą avariją

Iš žmonių išviliojo per 470 tūkst. eurų
2026-10-09 12:13
Gytis Pankūnas (ELTA)

Prokuratūra teismui perdavė bylą, kurioje penki jauni vyrai kaltinami sukčiavimu, neteisėtu mokėjimo kortelių bei jų duomenų įgijimu ir panaudojimu, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimu. 

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Penki vyrai kaltinami sukčiavimu: sekė „tradicinę“ pasaką apie neva artimojo sukeltą avariją</span>
Penki vyrai kaltinami sukčiavimu: sekė „tradicinę“ pasaką apie neva artimojo sukeltą avariją / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, ikiteisminio tyrimo duomenimis, per kelis praėjusių metų mėnesius organizuotos nusikalstamos telefoninių sukčių grupės nariai iš sostinės ir jos apylinkių gyventojų išviliojo daugiau kaip 470 tūkst. eurų.

Šioje byloje bus teisiami du Ukrainos piliečiai (abu gimę 2006 m.), po vieną Lietuvos, Kazachstano ir Moldovos pilietį (gim. 2003 m., 2004 m. ir 2000 m.).

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, paskambinę nukentėjusiesiems telefonu, organizuotos grupės nariai prisistatydavo gydytojais arba policijos pareigūnais, pasakydavo, kad jų artimasis sukėlė eismo įvykį, kuriame sunkiai nukentėjo kiti asmenys.

„Didelių pinigų sumų buvo reikalaujama ir už neva avarijoje nukentėjusių asmenų gydymą, ir už tai, kad būtų išvengta atsakomybės už neva sukeltą eismo įvykį. Išsigandę žmonės patys pasakydavo kaltinamiesiems savo namų adresą ir, atvykus tariamiems pareigūnams, perduodavo grynuosius pinigus, o kartais ir banko mokėjimo korteles“, – teigiama prokuratūros pranešime spaudai.

Nukentėjusiais šioje byloje pripažinti 45 asmenys. Kaltinamieji bus teisiami pagal atskirus nusikalstamų veikų epizodus, kuriuos sudaro iš viso 104 nusikalstamos veikos.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
išviliojo pinigus
teismas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų