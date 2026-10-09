Penki vyrai kaltinami sukčiavimu: sekė „tradicinę“ pasaką apie neva artimojo sukeltą avariją

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, ikiteisminio tyrimo duomenimis, per kelis praėjusių metų mėnesius organizuotos nusikalstamos telefoninių sukčių grupės nariai iš sostinės ir jos apylinkių gyventojų išviliojo daugiau kaip 470 tūkst. eurų.
Šioje byloje bus teisiami du Ukrainos piliečiai (abu gimę 2006 m.), po vieną Lietuvos, Kazachstano ir Moldovos pilietį (gim. 2003 m., 2004 m. ir 2000 m.).
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, paskambinę nukentėjusiesiems telefonu, organizuotos grupės nariai prisistatydavo gydytojais arba policijos pareigūnais, pasakydavo, kad jų artimasis sukėlė eismo įvykį, kuriame sunkiai nukentėjo kiti asmenys.
„Didelių pinigų sumų buvo reikalaujama ir už neva avarijoje nukentėjusių asmenų gydymą, ir už tai, kad būtų išvengta atsakomybės už neva sukeltą eismo įvykį. Išsigandę žmonės patys pasakydavo kaltinamiesiems savo namų adresą ir, atvykus tariamiems pareigūnams, perduodavo grynuosius pinigus, o kartais ir banko mokėjimo korteles“, – teigiama prokuratūros pranešime spaudai.
Nukentėjusiais šioje byloje pripažinti 45 asmenys. Kaltinamieji bus teisiami pagal atskirus nusikalstamų veikų epizodus, kuriuos sudaro iš viso 104 nusikalstamos veikos.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
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