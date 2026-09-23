 Po pastabų paspirtuko vairuotojams – ašarinės dujos į akis ir smūgiai

Po pastabų paspirtuko vairuotojams – ašarinės dujos į akis ir smūgiai

2026-09-23 16:10 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienį Vilniuje įvyko konfliktas, kuriame buvo panaudotos ašarinės dujos ir paleisti smūgiai. 

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<span>Po pastabų paspirtuko vairuotojams – ašarinės dujos į akis ir smūgiai</span>
Po pastabų paspirtuko vairuotojams – ašarinės dujos į akis ir smūgiai / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS, magnific nuotr./ DI montažas

Policija pranešimą apie incidentą Švitrigailos gatvėje gavo 18.44 val.

„Pirminė informacija buvo tokia – sumuštas apie 50 metų amžiaus vyras, pripurkšta ašarinių dujų, prakirsta lūpa. Buvo du mušeikos, informuoti medikai ir pareigūnai“, – portalui kauno.diena.lt teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistė Loreta Kairienė.

Policijos pareigūnus pasitikusi pranešėja paaiškino, kad eidama pro šalį pastebėjo, jog paspirtuku važiavę du asmenys įsivėlė į konfliktą su vyru. 

„Pradėjo muštis. Mergina papurškė ašarinių dujų į akis. Pabendravus su nukentėjusiu vyru, gimusiu 1976 metais, jis paaiškino, kad einant remontuojamu šaligatviu, davė pastabą važiuojančiam jaunimui, jog paliktų vietos ir pėstiesiems. Kilo konfliktas, kuris peraugo į apsistumdymą“, – pasakojo policijos atstovė. 

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