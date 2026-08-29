Po stipraus smūgio atsistojo ir dingo miške: ieškomas partrenktas paspirtukininkas

Apie nelaimę socialiniuose tinkluose pranešusi moteris teigė, kad incidentas įvyko rugpjūčio 28 d. apie 18.20 val. Jos vyras matė, kaip pėsčiųjų perėjoje buvo partrenktas paspirtuku važiavęs paauglys.
Pasak liudininko, smūgis buvo stiprus, tačiau paauglys netrukus atsistojo, užlipo ant paspirtuko ir nuvažiavo miško link.
Įvykį mačiusiai šeimai kilo nerimas, kad dėl patirto streso ar šoko paauglys galėjo iš karto nesuprasti, jog yra susižalojęs.
„Gali būti, kad dėl patirto streso ar šoko jis pats iš karto nesuprato, kad galėjo susižaloti“, – rašoma pagalbos prašančiame įraše.
Galbūt pats vaikas bijo apie tai papasakoti tėvams.
Paauglys vilkėjo tamsų džemperį su gobtuvu ir turėjo kuprinę.
Liudininkas bandė vaikino ieškoti netoliese esančiame miškelyje, tačiau jo rasti nepavyko. Apie įvykį buvo informuota policija. Pasak pranešimo autorės, pareigūnai taip pat ieškojo paauglio, tačiau paieškos buvo nesėkmingos.
Dabar gyventojų, ypač Juodšilių ir aplinkinių vietovių, prašoma padėti išsiaiškinti, kas pateko į šį eismo įvykį.
„Labai prašau tėvų paklausti savo vaikų, ypač paauglių, ar jie nežino, kas šiandien pateko į šį eismo įvykį. Galbūt pats vaikas bijo apie tai papasakoti tėvams. Svarbiausia, kad būtų įsitikinta, jog jam viskas gerai ir nereikia medikų pagalbos“, – rašė moteris.
Gyventojų taip pat prašoma šia informacija pasidalyti Juodšilių bei aplinkinių gyvenviečių bendruomenėse.
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