 Iš policijos – žinia dėl situacijos sostinės gatvėse

Iš policijos – žinia dėl situacijos sostinės gatvėse

2025-11-26 10:51
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Nepaisant snygio, avarijų sostinėje trečiadienio rytą nepadaugėjo, teigia policijos atstovas.

Iš policijos – žinia dėl situacijos sostinės gatvėse
Iš policijos – žinia dėl situacijos sostinės gatvėse / Delfi.lt, feisbuko nuotr.

„Yra avarijų, bet kad jų būtų akivaizdžiai dėl sniego padaugėję, tai to nėra. Kasdien avarijų būna. Nuo 6.30 val. iki 8.30 val. užregistruotos avarijos ir tik vienoje nukentėjo žmonės, kiti įvykiai – techniniai”, – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.

Vilniaus rajone nuo kelio nuslydo automobilis. Vilniuje, Pašilaičiuose, prie žiedo automobilis kliudė viešojo transporto autobusą.

Didžiausia avarija įvyko 6.39 val. Zujūnų gatvėje, nereguliuojamoje sankryžoje. Čia susidūrė policijos tarnybinis automobilis „Volkswagen Transporter“ ir automobilis „Hyundai“. Pastarajame važiavo vaikas, jis nenukentėjo. Manoma, kad avarija įvyko, kai vairuotoja nepastebėjo policijos mašinos.

Pareigūnai nukentėjo nestipriai, jiems pagalba suteikta ligoninėje.

„Grinda“: pagrindiniai keliai Vilniuje pabarstyti

Kelių priežiūros įmonė „Grinda“ trečiadienio rytą skelbė, kad visi pagrindiniai Vilniaus keliai nubarstyti, tačiau kelio danga šlapia, vairuojant reikia būti atsargiems.

„Šiuo metu sninga visame mieste, didžiausias snygis fiksuojamas Fabijoniškėse“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė „Grinda“.

Gatvių dangos temperatūra svyruoja nuo -0,8 iki 0,5 laipsnio.

Eismo sąlygos kol kas geros, nukritęs sniegas tirpsta.

ELTA primena, kad dėl prognozuojamo didelio sniego kiekio dalis šalies gyventojų buvo perspėti ir informaciniais pranešimais į mobiliuosius telefonus.

Meteo.lt skelbia, kad 8–12 val. pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego apdraba.

Antroje dienos pusėje ir naktį į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų.

Šiame straipsnyje:
sniegas
snygis
avarijos
avarijos sostinėje
Eismo sąlygos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų