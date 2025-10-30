Polina iš namų išėjo prieš du mėnesius ir dingo

2011 metais gimusi mergaitė šių metų rugsėjo 5 dieną išėjo iš namų Vilniuje ir iki šiol negrįžo.
Dingusios mergaitės požymiai: 160 centimetrų ūgio, liekno kūno sudėjimo, ilgų, šviesiai rudų plaukų.
Asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, pareigūnai prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Raimundą Butovičių tel. +370 700 57696, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai