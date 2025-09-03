Praėjus mėnesiui po nužudymo Vilniuje – širdį verianti 15-mečio mamos žinutė

„Mėnuo – kai paskutinį kartą mačiau tave išeinantį... Laikas bėga, bet man jis sustojo tą akimirką, kai tu išėjai ir nebegrįžai... Nes grįžti – tiesiog nebegalėjai. Atėjus rugsėjui, turėčiau vežti tave į mokyklą, bet vietoj to važiuoju lankyti tavęs į kapus“, – socialiniame tinkle jautriai rašė paauglio mama.
Ji paminėjo, kad rugsėjo 7 d.11.30 val. Vilniaus Žvėryno Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už jos sūnų.
„Laukiami visi, kurie nori palinkėti jam laimingo kelio pasaulio platybėse – ten, kur jis galės iš arčiau stebėti žvaigždes ir planetas. Širdies skausmas vis gilėja, o pasiilgimo jausmas kiekvieną dieną tik didėja... Ar sugrįši, sūnau, pas mane bent sapnuose? Iki kol susitiksime mes vėl – ten, kur jau nieko nebeskauda...“ – retoriškai klausė 15-metį sūnų neseniai palaidojusi mama.
Primename, kad nužudyto jaunuolio kūnas rugpjūčio pradžioje buvo rastas požeminiame konteineryje, Žvėryno mikrorajone, Lokių gatvėje.
Pranešta, kad nužudytas jaunuolis dieną prieš atsisveikino su draugu prekybos centre „Ozas“ ir turėjo važiuoti namo, tačiau negrįžo. Tos pačios dienos vakarą tėvai apie dingusį sūnų pranešė pareigūnams.
Vėliau naktį konteinerio gesinti vyko ugniagesiai, tačiau jie tik užpylė vandeniu smilkstantį konteinerį, tačiau palaikų nepastebėjo. Juos tos pačios rytą surado policijos pareigūnai.
Susikaupusios nuoskaudos?
Nužudyto mokinio palaikai buvo kremuoti, po atsisveikinimo urna palydėta į amžinojo poilsio vietą kolumbariume.
Atsisveikinus su nužudytu klasės draugu, jo urną palydėjo gal tik keli gimnazistai. „Delfi“ kalbinti tėvai minėjo priežastis, kurios, gerbiant velionio ir jo šeimos privatumą, nėra atskleidžiamos.
„Su tuo reikės gyventi ir mūsų vaikams, taip pat ir klasės vadovei. Visiems žmogiškai kyla klausimų: kur ir ką pražiūrėjome, gal galėjome kažką padaryti, kad tragedija neįvyktų“, – sakė moksleivio mama.
Moteris užsiminė, kad pirminis vaizdas apie dviejų bendraamžių, klasės draugų, kurių vienas buvo nužudytas, o kitas tapo įtariamuoju bendravime galėjo būti ir ne itin gražių dalykų. Esą įtariamasis labai ilgai kartėlį ir nuoskaudas kaupė, kol galiausia viskas prasiveržė tokiu drastišku būdu.
Šie svarstymai iš esmės patvirtina informaciją, kad nusikaltimas nebuvo spontaniškas, apie jį kurį laiką galvota bei tam ruoštasi.
Kaip skelbta, rugpjūčio pabaigoje Vilniaus miesto apylinkės teismas leido bendraamžio nužudymu įtariamo 15-mečio vilniečio suėmimą pratęsti dviem mėnesiams.
