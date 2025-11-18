 Prieš didžiąsias metų šventes – nelegalaus alkoholio antplūdis

2025-11-18 11:16
ELTOS inf.

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai spalio pradžioje Vilniaus rajone aptiko sandėlį, kuriame laikyta 8 tonos nelegalaus alkoholio – degtinės, viskio, konjako, vyno. Prekių vertė viršija 100 tūkst. eurų, antradienį pranešė MKT.

Muitinės duomenimis, šiuo metu nelegalaus alkoholio apyvartoje dominuoja stiprieji gėrimai – degtinė, brendis, likeris bei vynas.

Pasak Muitinės kriminalinės tarnybos nusikaltimų tyrimų skyriaus viršininko Žilvino Subačiaus,  dauguma nelegalaus alkoholio atvejų yra susiję su vietine gamyba, o dalis įvežama iš kitų valstybių. 

„Pastaraisiais metais buvo nustatytos kelios neteisėtos alkoholio gamybos vietos skirtinguose Lietuvos regionuose. Be to, tam tikra dalis produkcijos vis dar atgabenama iš Rusijos ir Baltarusijos“, – pranešime cituojamas Ž. Subačius.

Šiemet fiksuoti įvairūs sulaikyto nelegalaus alkoholio kiekiai – nuo kelių butelių iki kelių tūkstančių litrų. Vienos operacijos metu buvo sulaikyta apie 8 tūkst. litrų įvairių alkoholinių gėrimų.

2025 metais pradėti keturi ikiteisminiai tyrimai, sulaikyta 11 763 litrai nelegalaus alkoholio, kurio vertė – apie 200 tūkst. eurų.

