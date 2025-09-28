Pusšimtį žmonių apgavo juvelyras sukčius?

Vilnietė Ilona net nenumanė, kad taip gali įvykti. Istorija susijusi su papuošalu.
„Palikau savo grandinėlę, nes suplyšo – norėjau pataisyti. Bandžiau atsiimti, bet ragelio niekas nekėlė. Grandinėlė vertinga – 6 tūkst. eurų, vardinė“, – pasakojo vilnietė Ilona Roževič.
Papuošalą nunešė į prekybos centrą Vilniuje dar vasaros viduryje. Sutaisytos brangenybės kantriai laukė, bet kantrybei išsekus nutarė vykti į vietą.
„Akropolyje“ man pasakė, kad darbuotojas atleistas, nes neatsiskaito su žmonėmis. Sako – skambinkite patys. Klausiu, kur dirbiniai, o jie atsako – viską su savimi pasiėmė“, – tikino I. Roževič.
Galiausiai susisiekti pavyko, bet čia istorija tik įsibėgėjo. Moteriai buvo pažadėta, kad grandinėlė bus atvežta į namus, tačiau taip neįvyko. Prasidėjo melo ir išsisukinėjimų maratonas.
„Tai aš negaliu, tai grandinėlė saugykloje, tada atveš kitas žmogus, tada jis Turkijoje. Prasidėjo atsikalbinėjimai. Kai prasidėjo nemalonūs pokalbiai, nusprendėme kreiptis į policiją“, – pridūrė vilnietė.
Ilonai vargais negalais po maždaug dviejų mėnesių, galiausiai su vyro pagalba, turtą pavyko atgauti. Tačiau į tokią situaciją pakliuvo ne ji viena.
Kokia bendra žala – klausimas, o kur dar moralinė. Anot I. Roževič, yra žmonių, kurie patikėjo net ir vestuvinius žiedus.
„Niekas nežino, kiek yra nukentėjusių“, – svarstė moteris.
Tarp nukentėjusiųjų ir Ana. Moteris perdavė ne vieną aukso dirbinį, o net kelis – iš viso 20 gramų. Ana savo papuošalų neatgauna iki šiol – ir taip nuo vasaros pradžios.
„Galvoju, paskutinė diena. Jeigu tu neatiduodi – einu į policiją. Jis sako – eikite, jis net nebijo. Nuėjau į 5-ąjį komisariatą, manęs vos neišvarė. Policija pasakė, kad mes neužsiimame aukso išmušinėjimu iš žmonių – jūs patys atidavėte“, – pasakojo nukentėjusioji Ana Radiun.
Įdomu ir tai, kad moteriai bandyta turtą grąžinti, bet jis svėrė gerokai mažiau, todėl tokio darbo ji nepriėmė.
„Sakau – pasverkite. Buvo 13 g. Sakau – palaukite, o kur dingo dar 7 g.? Jis norėjo pavogti“, – kalbėjo A. Radiun.
Veiksmų ėmėsi ir teisėsauga.
„Šiuo metu turime daugiau nei pusę šimto nukentėjusiųjų, dėl kurių atliekamas tyrimas. Tų tyrimų yra keliolika, gali būti, kad jie bus sujungti į vieną, nes aplinkybės panašios“, – informavo Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
„Vienai iš merginų jis parašė – dabar nežinau, kuriame lombarde jūsų grandinėlė“, – pasakojo I. Roževič.
„Iš esmės kreipimasis yra dėl galimo sukčiavimo, turto pasisavinimo. Kai kuriems asmenims pinigai grąžinti – jie pretenzijų neturi. Bet yra daug, kas neatgavo, todėl tyrimas vykdomas“, – pridūrė Policijos departamento atstovas.
Įmonės, kurią kaltina moterys – „Aukso invest“ – šiuo metu prekybos centre nebėra. Jie veikė vietoje, kur tiek dabar, tiek anksčiau taisomi laikrodžiai. Pastarasis verslas, juvelyrų tikinimu, nebeveikia nuo rugsėjo.
Tačiau dabar ir laikrodininkai turi nemalonumų, nes galimai apgauti klientai grįžta su pretenzija pas niekuo dėtus. Pastarieji dabar patys teikia juvelyro paslaugas, todėl žmonės ir toliau čia neša dirbinius – kaip ir Janina.
„Kiek man teko čia daryti, nebuvo jokių problemų. Kvitą turiu, dar nemokėjau, tikiuosi atgausiu. Negąsdinkite“, – kalbėjo moteris.
„Labai apgailestaujame dėl situacijos, į kurią pateko žmonės, patikėję savo juvelyrinius dirbinius remontui. Suprantame, kad tai sukelia daug nerimo ir nepatogumų. Vis tik „Akropolis Group“ nedalyvauja nuomininkų ir jų subnuomininkų santykiuose su klientais, todėl negali daryti įtakos ar kontroliuoti jų įsipareigojimų vykdymo.
Kiekvienas prekybos centro nuomininkas – konkreti parduotuvė ar paslaugų teikėjas – prisiima atsakomybę už tinkamą klientų aptarnavimą, teikiamų paslaugų ar siūlomų prekių kokybę bei įsipareigojimų klientams vykdymą“, – komentavo „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Kol dirbinių neatgaus, klientai visko ramiai nepaliks – skundų sulaukė ir vartotojų teisės.
„Kaip gaila bebūtų, jau yra besikreipusių keli asmenys. Kadangi įmonė su mumis nekomunikuoja, teisine kalba galima įžvelgti nusikaltimo požymių, todėl kreipėmės į prokuratūrą. Tų dirbinių yra nuo kelių iki 13 gramų, vertė – nuo 500 iki kelių tūkstančių eurų“, – aiškino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovė Goda Aleksaitė.
Kur šiuo metu yra visas šis turtas? Susisiekus su įmone, pastarieji į klausimus nusprendė neatsakinėti.
