 Riaušių prie Seimo byla: sutriko teisėjos sveikata, paskelbta pertrauka

2025-09-22 15:18
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį skelbiant nuosprendį riaušių prie Seimo byloje vienai iš teisėjų sutriko sveikata, paskelbta pertrauka.

Riaušių prie Seimo byla: sutriko teisėjos sveikata, paskelbta pertrauka / P. Peleckio/BNS nuotr.

Teisėjui Mindaugui Striaukui skaitant nuosprendį, teisėja Zina Vilnienė iš pradžių prisėdo, tačiau vėliau pradėjo kristi nuo kėdės ir M. Striaukas paskelbė posėdžio pertrauką.

Teismo salėje teisėjai suteikta medicininė pagalba, proceso dalyviai per pertrauką paprašyti palikti salę.

Teismo nuosprendis skaitomas visiems proceso dalyviams stovint. Nuosprendį pradėjo skaityti Z. Vilnienė, vėliau ją pakeitė M. Striaukas. Įvykus incidentui, nuosprendis buvo skaitomas apie dvi valandas.

Kaip rašė BNS, didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną, kaltinimai pareikšti 87 žmonėms.

