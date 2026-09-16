Riaušių prie Seimo byloje išteisinta Astra Astrauskaitė, Antanui Kandrotui paliktas įkalinimas

A. Genovaitei Astrauskaitei, organizavusiai riaušėmis pasibaigusią protesto akciją, anksčiau buvo skirta lygtinė dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Tuo metu A. Kandrotui pirmosios instancijos teismas buvo skyręs ketverius metus kalėjimo. Jam apygardos teismas panaikino sunkinančią recidyvizmo aplinkybę, palikdamas galioti tą pačią bausmę.
Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino.
Šią bylą Vilniaus apygardos teisme nagrinėjo Audriaus Cinino pirmininkaujama trijų teisėjų kolegija, taip pat sudaryta iš Ramūno Keidūno ir Mindaugo Ražansko.
Teisme dirbantis BNS žurnalistas nurodė, kad rūmuose budi Viešojo saugumo tarnybos ir masinių neramumų malšinimui pasirengę policijos pareigūnai. Į salę išklausyti sprendimo atvyko tik keli nuteistieji.
Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje iš 87 kaltinamųjų 84 nuteisė už riaušes, daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės.
Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus. Didžiąją dalį jų parašė nuteistieji, prokuratūra apskundė vieną išteisinimą, taip pat nori sugriežtinti bausmes keletui nuteistųjų.
Įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovui anksčiau buvo skirta dvejų metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Kovotojas Arnoldas Misiūnas buvo nubaustas metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimu lygtinai.
Vienos moters veiksmai perkvalifikuoti iš dalyvavimo riaušėse į pasipriešinimą policijai, jai skirtas laisvės apribojimas. Vaclavas Kiselis buvo visiškai išteisintas, Arvydas Jasaitis – išteisintas dėl riaušių, bet pripažintas kaltu dėl neteisėto disponavimo ginklu.
Daugumai nuteistųjų taip pat paskirtos kelis tūkstančius eurų siekiančios baudos, jas jie turės sumokėti į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Iš viso bendra įmokų suma sudaro apie 142 tūkst. eurų, taip pat šioje byloje priteista žala pagal civilinių ieškovų ieškinius sudaro daugiau nei 112 tūkst. eurų.
A. Kandrotas nuo laisvės atėmimo bausmės, skirtos kitoje byloje, slapstosi užsienyje. Birželį išduotas jo Europos arešto orderis. Rugpjūtį Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl A. Kandroto ekstradicijos į Lietuvą.
Kaip rašė BNS, riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesiskiepijantiems žmonėms.
Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
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