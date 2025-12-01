 Rusakalbių sukčių kišenėse – per 30 tūkst. eurų: „investavimas“ virto nuostoliu

Rusakalbių sukčių kišenėse – per 30 tūkst. eurų: „investavimas“ virto nuostoliu

2025-12-01 11:19
BNS inf.

Į Klaipėdos apskrities policiją sekmadienį kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad liepos-rugpjūčio mėnesiais socialiniuose tinkluose su juo susisiekė nepažįstami asmenys, kurie, įtikinę investuoti į internetinę investavimo platformą, apgaulės būdu išviliojo 30,6 tūkst. eurų, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

 

Rusakalbių sukčių kišenėse – per 30 tūkst. eurų: „investavimas“ virto nuostoliu
Rusakalbių sukčių kišenėse – per 30 tūkst. eurų: „investavimas“ virto nuostoliu / Asociatyvi freepik nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų