Šalčininkų rajono siaubas: Naujųjų rytą girta gauja padeginėjo namus ir grasino uždaužyti strypais

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šių metų sausio 1-osios rytą, Šalčininkų rajone, Samarakiškių kaime, trys vyrai, įtariama, išdaužė du gyvenamojo namo langus, benzinu aplaistė sieną ir ją padegė. Apdegė pastato išorė bei vidaus patalpos.
Po kelių valandų galimai tie patys asmenys sukėlė gaisrą Šalčininkų rajono Vėžionių kaime: padegė benzinu aplaistytą rąstinio namo sieną bei kieme stovintį automobilį. Nukentėję keturi asmenys patyrė beveik 60 tūkst. eurų turtinę žalą.
Kaltinamieji policijos pareigūnų buvo sulaikyti tą pačią dieną, kai dar su keliais bendrininkais automobilyje vežėsi metalinius strypus, kuriais, manoma, ketino įgyvendinti telefonu vienam žmogui išsakytus grasinimus fiziniu susidorojimu.
Visi sulaikyti asmenys, gimę 1992, 1993, 2000, 2001 ir 2004 metais, buvo neblaivūs.
Visi kaltinamieji anksčiau yra teisti, keli iš jų – net po devynis kartus. Jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupėje ir apsvaigę nuo alkoholio. Griežčiausia jiems gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams.
