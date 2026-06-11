SEB banko pastate Vilniuje buvo įvestas planas „Skydas“: rastas įtartinas daiktas

„10.45 val. „Skydas“ buvo atšauktas. Pranešimas nepasitvirtino, „Aro“ pareigūnai sakė, kad surastas neaiškus muliažas“, – BNS nurodė Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas.
Pirminiais policijos duomenimis, buvo rasta metalinė dėžutė galimai su laidu. Ją apžiūrėję išminuotojai nustatė, kad objektas nekelia pavojaus.
„Kol kas neturiu informacijos, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, renkama medžiaga“, – sakė T. Bražėnas.
Kaip rašė BNS, apie 8.25 val. iš apsaugos darbuotojo buvo gautas pranešimas apie Konstitucijos prospekte, SEB banko bankomato zonoje rastą įtartiną daiktą, 8.54 val. buvo paskelbtas planas „Skydas“.
Iš pastato buvo evakuota dalis žmonių, jiems leista sugrįžti.
Dėl policijos veiksmų ir įvesto plano „Skydas“ laikinai uždaryta Konstitucijos pr. atkarpa. Paveiktas 3G, 3G-A, 4G, 30, 43, 56, 89, 9 ir 19 maršrutų autobusų judėjimas, autobusai nukreipiami apylankomis.
Preliminariai ribojimai gali trukti iki vienos valandos.
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