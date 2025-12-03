Šeimininkė savo šuns prie urvo laukė 40 minučių, o tada paskambino tarnyboms

Kaip teigiama, pagalbą iškvietė šuns šeimininkė, kuri sunerimo, kai vaikščiojant lauke jos augintinis įlindo į urvą ir iš jo daugiau kaip 40 minučių nebeišlindo.
Į įvykio vietą atvykęs Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos pirmos budinčios pamainos ugniagesys gelbėtojas Saulius Lukštas pasakojo, kad taksas – medžioklinis šuo, tad greičiausiai užuodė bebrus ir įlindo į jų urvą po medžiu prie Vilnelės. Šunelis vilkėjo megztuką ir buvo su „petnešomis“, todėl, tikėtina, kad jis užstrigo už šaknų ir nebegalėjo pajudėti.
„Urvas buvo po medžio šaknimis, šalia upės, tad iš pradžių su kastuvu praplatinome angą, pro kurią taksas įlindo. Pamatėme, kad jis užsikabinęs už medžio šaknies. Kad šunelio nesužeistume, toliau kasėme urvą rankomis ir atsargiai jį išlaisvinome“, – pasakojo S. Lukštas.
Paklaustas, ar šuo priešinosi, ugniagesys gelbėtojas šypsojosi – taksas buvęs ramus, o patekęs į šeimininkės glėbį džiaugėsi kaip ir ji pati.
Ugniagesiui gelbėtojui S. Lukštai, dirbančiam jau penkerius metus, tai buvo pirmoji tokia šuniuko gelbėjimo operacija, kupina įtampos, emocijų ir sėkmingos pabaigos.
Kartu su juo šioje gelbėjimo operacijoje dalyvavo Vilniaus PGV 6-osios komandos ugniagesys gelbėtojas Mantas Norvilas.
Naujausi komentarai