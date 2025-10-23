Šnipiškėse – „Hyundai“ smūgis į stulpą

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo nelaimę sostinės Linkmenų gatvėje buvo gautas spalio 23 d. 13.57 val.
Kaip teigė liudininkė, automobilis „Hyundai“ atsitrenkė į kelio ženklą, kuris po smūgio nukrito ant kelio. Transporto priemonę vairavo maždaug 35 metų moteris. Ji – sąmoninga, vaikščiojo, bet nekalbėjo.
Į įvykio vietą buvo išsiųsti policijos pareigūnai ir medikų brigada. Kaip paaiškėjo, automobiliu vairuotoja rėžėsi į gatvės apšvietimo stulpą.
