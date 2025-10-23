 Šnipiškėse – „Hyundai“ smūgis į stulpą

Šnipiškėse – „Hyundai“ smūgis į stulpą

Ketvirtadienio popietę Vilniuje, Šnipiškių mikrorajone, moters vairuojamas automobilis rėžėsi į gatvės apšvietimo stulpą.

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo nelaimę sostinės Linkmenų gatvėje buvo gautas spalio 23 d. 13.57 val.

Kaip teigė liudininkė, automobilis „Hyundai“ atsitrenkė į kelio ženklą, kuris po smūgio nukrito ant kelio. Transporto priemonę vairavo maždaug 35 metų moteris. Ji – sąmoninga, vaikščiojo, bet nekalbėjo.

Į įvykio vietą buvo išsiųsti policijos pareigūnai ir medikų brigada. Kaip paaiškėjo, automobiliu vairuotoja rėžėsi į gatvės apšvietimo stulpą.

