Sodų gatvėje – trise prieš vieną: vyrui prireikė medikų

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, spalio 12 d. apie 13 val. Vilniuje, Sodų gatvėje, trys asmenys užpuolė ir sumušė vyrą, gimusį 1977 metais, bei pagrobė apie 400 eurų.
Nukentėjusysis, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
