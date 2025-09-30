Vilniuje užpultas ir apiplėštas vyras

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, rugsėjo 29 d. apie 19.30 val. Vilniuje, Seinų gatvėje, nepažįstami asmenys užpuolė vyrą, gimusį 1968 metais.
Jie pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „Huawei P30“, piniginę su pinigais, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortele.
Nuostolis – 295 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
