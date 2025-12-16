Peiliu sužalotas kavinės darbuotojas, pavogti pinigai: policija ieško įvykio liudininkų

Kaip teigiama, šių metų lapkričio 19 d. apie 14 val. Vilniuje, M. Dobužinskio gatvėje, į kavinės „Žalia raudona“ patalpas įsiveržė įtariamasis, gimęs 1974 metais, ir užpuolė prie prekystalio dirbusį nukentėjusįjį, gimusį 1967 metais.
Grumtynių metu įtariamasis, griebęs nuo stalo virtuvinį peilį, puolė nukentėjusįjį ir, nežymiai sutrikdęs jo sveikatą, iš kasos aparato stalčiaus pavogė pinigus, ir iš kavinės pasišalino.
Įtariamasis – sulaikytas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariamajam atėjus į kavinę, joje buvo du nenustatyti asmenys, kurie, prasidėjus konfliktui, iš kavinės patalpų pasišalino.
Sostinės policija prašo atsiliepti šio įvykio liudininkus ir susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyresniąja tyrėja Sabina Stamule, tel. +370 672 04933, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
Naujausi komentarai