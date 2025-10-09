Vilniuje sumuštas ir apiplėštas žmogus: prašo atpažinti nuotraukoje matomus vyrus

Kaip teigiama, šių metų gegužės 6 d. apie 21 val. Vilniuje, Sodų gatvėje, nepažįstami asmenys užpuolė ir sumušė vyrą, gimusį 1978 metais, bei pagrobė jo kuprinę, kurioje buvo planšetinis kompiuteris ,,Samsung A7“, asmens dokumentai, piniginė su pinigais, mobiliojo ryšio telefonas ,,Redmi 13 Pro“.
Policijos pareigūnams reikia visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šiuos vaizdo kamerų užfiksuotus vyrus, policija prašo susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, tel. +370 700 56287, mob. +370 616 80787, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
