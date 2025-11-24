Per avariją apvirtus greitosios brigadai ir mirus pacientei policija kreipėsi į žmones

Kaip teigiama, šių metų lapkričio 21 d. apie 21.02 val. Vilniuje, reguliuojamojoje Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje, susidūrė greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilis „VW Crafter“ su automobiliu „Audi A3“. Nuo eismo įvykio metu patirtų sužalojimų žuvo žmogus.
Vilniuje apvirto greitosios pagalbos automobilis
Įvykį mačiusių liudytojų bei asmenų, kurie pravažiuodami užfiksavo eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais, prašoma išsaugoti vaizdo įrašus ir kuo skubiau susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Ivona Sobolevskiene, tel. Nr. +370 700 56123, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
