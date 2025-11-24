 Per avariją apvirtus greitosios brigadai ir mirus pacientei policija kreipėsi į žmones

2025-11-24 16:31 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Kaip teigiama, šių metų lapkričio 21 d. apie 21.02 val. Vilniuje, reguliuojamojoje Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje, susidūrė greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilis „VW Crafter“ su automobiliu „Audi A3“.  Nuo eismo įvykio metu patirtų sužalojimų žuvo žmogus.

Įvykį mačiusių liudytojų bei asmenų, kurie pravažiuodami užfiksavo eismo įvykio aplinkybes  vaizdo registratoriais, prašoma išsaugoti vaizdo įrašus ir kuo skubiau susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Ivona Sobolevskiene, tel. Nr.  +370 700 56123, el. p. [email protected] arba paskambinti  skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

