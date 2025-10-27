Suimti keturi anksčiau teisti vyrai: įtaria gabenus balionais atskraidintas cigaretes

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, keturi Šalčininkų rajono gyventojai policijos pareigūnų buvo sulaikyti sekmadienio naktį Vilniaus Eišiškių plente.
Pareigūnai 1992 metais gimusio V. B. vairuojamame automobilyje rado tris dėžes, talpinusias po 500 vienetų akcizais apmokestintų prekių – cigarečių „Minsk 5 Superslims“ pakelių su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, įtariama, atskraidintų balionais iš šios šalies.
Įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pareikšti keturiems Šalčininkų rajono gyventojams, gimusiems 1985, 1989, 1992 bei 1996 metais.
Vienas iš jų, anot prokuratūros, įtarimas ir neteisėtu disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjas atsižvelgė į prokurorės argumentus, kad įtariamieji, siekdami išvengti bausmės, gali slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, gali trukdyti procesui, taip pat yra pagrindas manyti, jog įtariamieji darys naujus nusikaltimus, nes visi jie anksčiau yra teisti, teigiama pranešime.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, tyrimą atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Už šią nusikalstamą veiką Baudžiamajame kodekse griežčiausia numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Kaip rašė BNS, Lietuvai uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija, įrengus fizinį barjerą prie sienos bei sustiprinus sienos apsaugą, meteorologiniai balionai tapo vienu populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdu.
Iš viso praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų keturis kartus sutrikdytas susisiekimas oru. Reaguojant į šias situacijas, Lietuva taip pat uždarė likusius veikusius pasienio punktus su Baltarusija.
(be temos)