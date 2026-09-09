Sukčių kišenėse – 15,8 tūkst. eurų: vieną moterį mulkino nuo metų pradžios

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, antradienį gautas moters (gim. 1950 m.) pranešimas, kad nuo sausio 25 d. iki rugsėjo 8 d. Vilniuje per mobiliąją programėlę susisiekęs nepažįstamas asmuo iš jos apgaule išviliojo 4 860 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Anot sostinės policijos, antradienį į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1979 m.) ir nurodė, kad nuo rugpjūčio 6 d. iki rugsėjo 8 d. Vilniaus rajone, pasinaudojus pamesta jo banko mokėjimo kortele, buvo pasisavinta 9 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Šiaulių AVPK duomenimis, rugsėjo 1 d. šiaulietė (gim. 1976 m.), mobiliuoju telefonu gavusi apgaulingą pranešimą su pateikta nuoroda, ją aktyvavo ir suvedusi banko prisijungimo duomenis, neteko 1899,97 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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