Teismas imsis už itin retų knygų vagystę nuteisto kartvelo apeliacinės bylos

Vilniaus miesto apylinkės teismas birželio pradžioje kartvelui skyrė penkerius metus laisvės atėmimo, tačiau dėl to, kad jis pripažino savo kaltę, bausmė sumažinta trečdaliu.
Galutinė bausmė – treji metai ir keturi mėnesiai kalėjimo.
Pavogtieji XIX amžiaus leidiniai įkainoti 606 tūkst. eurų, ši suma iš nuteistojo priteista universitetui.
Bylos duomenimis, dar prieš M. Zamtaradzei įvykdant vagystę, Vilniaus universiteto bibliotekoje lankėsi du jo bendrininkai. Manoma, kad jie atliko žvalgybą. Vienas iš jų už knygų vagystes dabar kalinamas Latvijoje.
Dalį knygų, apsimetęs mokslininku Michailu Zavadskiu, nuteistasis tiesiog paėmė ir negrąžino, o keliolika kitų pakeitė iš anksto paruoštomis kopijomis. Teismo nuosprendžiu šios kopijos bus sunaikintos.
Kaltinamasis teismo proceso metu ginčijo pavogtųjų knygų vertę, teigė, kad jos kainuojančios apie 120 tūkst. eurų. Tačiau teismas pilnai patenkino universiteto ieškinį.
M. Zamtaradzė Lietuvoje kalinamas nuo 2023-iųjų gruodžio, šis laikas bus įskaičiuotas į bausmės terminą. Jis buvo suimtas Belgijoje ir kalėjo ten du mėnesius, kol buvo atgabentas į Lietuvą. Du mėnesiai belgiškame kalėjime į Lietuvoje skirtą bausmę neįskaičiuoti.
Nuteistasis analogiškomis vagystėmis įtariamas ir Prancūzijoje.
Knygas M. Zamtaradzė tvirtino pardavęs užsakovui iš Maskvos už 30 tūkst. JAV dolerių.
Bylos duomenimis, jis į Lietuvą atvyko 2023 metais, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, veikusioje Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje bei Sakartvele.
Bibliotekos darbuotojams jis melagingai prisistatė mokslininku ir pateikė tai esą patvirtinantį asmens dokumentą. Tai leido jam iš Retų skaitinių bei Profesorių skaityklų skaitymui užsisakyti labai didelės vertės istorinę ir kultūrinę vertę turinčių knygų.
Bylos duomenimis, iš VU bibliotekos jis pavogė 17 leidinių, tarp jų – Ivano Krylovo, Aleksandro Puškino, Michailo Lermontovo, Nikolajaus Gogolio knygas. Dvylika iš jų pakeitė falsifikatais, kuriuos jam atsiuntė pirkėjas iš Maskvos.
Rusas M. Zamtaradzę aprūpino ir padirbtais dokumentais, kurie aptikti pas jį sulaikymo Briuselyje metu.
