Teismas ketina atversti buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio bylą

Kartu su juo teisiamas ir buvęs Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos medikas Šarūnas Ratkus.
Vilniaus apygardos prokuratūra šią bylą teismui perdavė gegužės pabaigoje. Tada prokuratūra teigė, kad byla susijusi su galimai neteisėtai suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis.
Kaip skelbė BNS, ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba, gavusi Krašto apsaugos ministerijos pranešimą.
Manoma, kad eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo apie 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus, už kuriuos sumokėjo kariuomenė.
Jis tuomet sakė, kad 2022 metais lankydamas karius patyrė odontologinę traumą, įvykis buvo pripažintas susijęs su tarnyba, todėl apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.
Dabartinis kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią bylą yra pavadinęs reputacine krize kariuomenei.
