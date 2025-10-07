Teismas Petrui Gražuliui už LGBTQI+ bendruomenės niekinimą skyrė baudą

„Apygardos teismas ką tik paskelbė nuosprendį ponui Gražuliui, kuriuo jis buvo pripažintas padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką“, – žurnalistams po posėdžio sakė nuosprendį paskelbęs teisėjas Audrius Cininas.
„Teismas konstatavo, kad jo leksika, kurią jis panaudojo mažumų atžvilgiu Seimo patalpose, yra nepriimtina ir neleistina būtent toje vietoje ir tokia forma, kaip ponas Gražulis ją panaudojo“, – teigė jis.
Prokuratūra siūlė politiką nubausti būtent tokia bauda.
Vertindamas padarytą žalą, teismas nurodė, kad nukentėjusieji patyrė rimtų psichologinių pasekmių: streso, nerimo, nemigos, nepageidaujamo dėmesio bei reputacijos pažeidimų.
„Byloje yra trys nukentėjusieji, jie pareiškė įvairaus dydžio civilinius ieškinius. Tos sumos svyruoja nuo simboliškų sumų kelių šimtų iki 3 tūkst. neturtinei žalai atlyginti“, – sakė A. Cininas.
Atsižvelgiant į patirtą žalą, iš P. Gražulio priteista 2 tūkst. eurų Mantui Meškeriui, 3 tūkst. eurų Mantui Mackevičui, 284 eurai Rasai Račienei neturtinei žalai atlyginti.
Taip pat nukentėjusiųjų naudai iš europarlamentaro išieškotinos patirtos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti.
Teismas pabrėžė, kad nagrinėjamoje byloje esmė buvo ne pasisakymų turinio tikrumas ar netikrumas, bet jų forma: nors kaltinamasis bandė savo veiksmus pateisinti nuomonės reiškimu ar religiniais įsitikinimais, teismas pažymėjo, kad net ir nuomonė negali būti išsakoma niekinančia, žeminančia ir diskriminuojančia forma.
Teismas taip pat nurodė, kad vartoti žodžiai „pederastai“, „išsigimėliai“, „iškrypėliai“, „venerinių ligų platintojai“ buvo ne kritika ar politinė pozicija, o žmogaus orumo pažeminimas dėl seksualinės orientacijos.
„Man atrodo, kad kiekvienas intuityviai gali suprasti, kad tokia leksika, kokią naudojo ponas Gražulis, nesvarbu, kad jis citavo ar necitavo, ar fiktyviai citavo, ar iš tikrųjų citavo Šventąjį Raštą, ji turbūt neleistina ne tik Seime, bet ir bet kokioje kitokioje, sakyčiau, pasaulietiškoje ar normalioje, kultūringoje aplinkoje“, – kalbėjo teisėjas A. Cininas.
„Aš negaliu kalbėti apie tai, kad tai yra tiesiog Šventojo Rašto citavimas. Tai yra prisidengimas Šventuoju Raštu ir tuo pagrindu propagavimas tų tiesų, kurios neturėtų būt priimtinos mūsų visuomenėje“, – pridūrė teisėjas.
Nuosprendyje pažymėta, kad P. Gražulio pasisakymuose nebuvo tiesioginių raginimų smurtauti, tačiau jis aiškiai skleidė diskriminacines idėjas ir prisidėjo prie neapykantos atmosferos kūrimo visuomenėje.
Pasak teisėjų kolegijos, europarlamentaro elgesys buvo sąmoningas: jis suprato, kad kalba LGBTQI+ bendruomenės nariams ir kad yra filmuojamas žiniasklaidos, ir vis tiek pasirinko demonstratyviai niekinančius žodžius. Tai patvirtino ir vaizdo įrašai bei liudytojų parodymai.
Teismo vertinimu, kaltinamojo pasisakymai neapsiribojo tik momentiniu incidentu – jie pasklido visuomenėje, sukeldami neapykantos bangą socialiniuose tinkluose, o tai sustiprino žalą tiek konkretiems asmenims, tiek visai LGBTQI+ bendruomenei.
Teismas savo sprendimą grindė ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktika, pagal kurią diskriminaciniai ir niekinantys pasisakymai nepatenka į saviraiškos laisvės apsaugos ribas.
Ypač pabrėžta, kad politiko, einančio viešas pareigas, pasisakymai turi didesnį svorį visuomenėje.
„Yra EŽTT praktika, kuri aiškiai sako, kad prisidengimas kažkokio kito autoriaus knygos citavimu nėra ta priežastis, dėl kurios žmogus turi būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu tas tekstas, kuris cituojamas, yra akivaizdžiai įžeidus ar pažeidžia kitų visuomenės narių teises“, – teigė A. Cininas.
Skirdama bausmę, teisėjų kolegija įvertino, kad kaltinamasis neturi galiojančių teistumų ir eina renkamas pareigas, todėl jam paskirta švelniausia sankcijoje numatyta bausmė – bauda. Vis dėlto, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pobūdį ir padarytą žalą, bauda nustatyta didesnė nei minimali.
Teismas akcentavo, kad viešas asmuo, einantis aukštas pareigas, privalo suprasti savo žodžių reikšmę, nes tokie pasisakymai kenkia ne tik konkretiems žmonėms, bet ir visuomenės pasitikėjimui demokratinėmis institucijomis.
Kaip rašė BNS, paskelbti nuosprendį buvo planuota rugsėjį, tačiau posėdis buvo atidėtas, nes teisėjų kolegijos pirmininkas negalėjo tuo metu būti darbe.
Pernai liepą politiką išrinkus į EP ir įgijus teisinę neliečiamybę, bylos nagrinėjimas teisme buvo sustabdytas.
Praėjusių metų rugsėjį paprašius generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, šiemet gegužę europarlamentarai panaikino P. Gražulio imunitetą.
Jis buvo kaltinamas, kad 2022 metų gegužės 26 dieną po Seimo plenarinio posėdžio, kuriame svarstytas Civilinės sąjungos įstatymo projektas, viešai išsakė teiginius, kurie vertintini kaip žmonių grupės niekinimas dėl jų seksualinės orientacijos.
Prokurorų teigimu, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad P. Gražulis tai darė veikdamas tiesiogine tyčia, suvokdamas, kad jo pasisakymai yra filmuojami, transliuojami bei skelbiami žiniasklaidoje.
