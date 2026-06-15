Teismas skelbs nuosprendį paauglio nužudymo Žvėryne byloje

„Posėdis bus uždaras, kadangi turime įslaptinti vaiko tapatybę ir nėra techninių galimybių dalyvaujant ir kaltinamajam, ir žiniasklaidai paskelbti nuosprendį“, – BNS sakė bylą išnagrinėjusiai trijų teisėjų kolegijai pirmininkaujantis Audrius Cininas.
Po paskelbimo teisėjas žada trumpai pakomentuoti sprendimą, įvardyti nepilnamečiui skirtą bausmę, jeigu jis bus pripažintas kaltu.
Kaip rašė BNS, valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Vytautas Jancevičius kaltinamajam siūlo skirti dešimt metų laisvės atėmimo.
Šioje sausį teismui perduotoje byloje 2010 metais gimęs nepilnametis kaltinamas itin žiauriu bendraamžio nužudymu.
Ikiteisminis tyrimas pernai rugpjūtį buvo pradėtas gavus vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs 2010 metais gimęs jos sūnus.
Dingusiojo kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje Vilniaus Žvėryno mikrorajone. Kitą dieną sulaikytas nužudymu įtariamas paauglys.
Jam taikomas suėmimas, ši griežčiausia kardomoji priemonė kaltinamajam galioja iki rugpjūčio pradžios.
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