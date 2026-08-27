Tragedija Vilniaus „Akropolyje“: staiga numirė į vaistinę atėjęs jaunuolis

Anot sostinės policijos, rugpjūčio 26 d. apie 19.40 val. konstatuota 2006 metais gimusio jaunuolio mirtis. Kūnas be smurto žymių.
Portalas „Delfi“ skelbia, kad nelaimė įvyko „Akropolyje“ esančioje vaistinėje. Jaunuolio draugai pareigūnams pasakojo, kad jis sirgo rimtomis ligomis.
Kaip skelbia portalas lrytas.lt, paaiškėjo, kad jaunuolis prieš pat nelaimę tame pačiame prekybos centre valgė. Tad kol kas neatmesta ir galima staigi alerginė reakcija.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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