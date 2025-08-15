Iš trijų žmonių sukčiai išviliojo beveik 75 tūkst. eurų

Apie visus šiuos įtariamus nusikaltimus žmonės pareigūnams pranešė ketvirtadienį. Du iš jų fiksuoti Vilniuje, vienas – Klaipėdoje.
Kaip sostinės pareigūnams nurodė 1965 metais gimusi moteris, rugpjūčio 13 dieną, būnant namuose Pašilaičių gatvėje, per „Whats app“ programėlę paskambino rusiškai kalbantis nepažįstamas vyriškis, jis prisistatė policijos pareigūnu ir apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. eurų.
Tuo metu 1956 metais gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad nuo rugpjūčio 12 iki 14 dienos, būnant namuose Parko gatvėje, jam taip pat paskambino rusiškai kalbantys nepažįstamieji, kurie, prisistatę banko darbuotojais, apgaulės būdu iš jo išviliojo 44 tūkst. eurų.
Į uostamiesčio pareigūnus kreipėsi 1969 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad rugpjūčio 9 dieną, būnant namuose Dragūnų gatvėje, per programėlę „Messenger“ gavo elektroninį kvietimą su nuoroda dalyvauti loterijoje. Moteris ją paspaudė ir suvedė elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius – tokiu būdu iš jos sąskaitos pasisavinta 20 tūkst. 833 eurų.
Visais trimis atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
