 Ugniagesiai gelbėjo du statybiniame bokštelyje įstrigusius vyrus

Ugniagesiai gelbėjo du statybiniame bokštelyje įstrigusius vyrus

2026-09-10 11:27
BNS inf.

Vilniuje, Tomo Žebrausko gatvėje, trečiadienio vakarą ugniagesiai gelbėjo statybiniame bokštelyje užstrigusius vyrus, ketvirtadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

<span>Ugniagesiai gelbėjo du statybiniame bokštelyje įstrigusius vyrus</span>
Ugniagesiai gelbėjo du statybiniame bokštelyje įstrigusius vyrus / Asociatyvi G. Skaraitienės/BNS nuotr.

Apie 20.30 val. buvo gautas pranešimas, kad bokštelis sugedo ir nebenusileidžia, jame yra du žmonės.

Pranešėjas papasakojo, kad išsinuomojo statybinį bokštelį stogo remontui, pakilo į viršų, o paskui bokštelis užstrigo ir nebenusileidžia. Pranešėjas skambino į įmonę, iš kurios išsinuomojo techniką, bet ten jam buvo atsakyta, kad bendrovės atstovai atvykti negali.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai nustatė, kad vyrai įstrigę maždaug vienuolikos metrų aukštyje. Toje vietoje pastatyti autokopėčių ugniagesiai negalėjo. Todėl vyrai buvo nukelti, ištiesus kablines kopėčias nuo namo stogo iki bokštelio.

Šiame straipsnyje:
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Vilnius
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