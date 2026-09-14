Už neapykantos skatinimą prieš homoseksualus – laisvės apribojimas

Apie tai pirmasis pirmadienį pranešė „GayLine.lt“ naujienų portalas ir BNS patvirtino teismo atstovas Giedrius Janonis.
Jo duomenimis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjus prokuroro pareiškimą, rugsėjo 8-ąją teismas priėmė baudžiamąjį įsakymą, kuriuo vyrui skyrė galutinę aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros.
Teismas asmenį įpareigojo bausmės atlikimo laikotarpiu nuo 22 iki 6 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu ar sveikatos priežiūros, gydymo įstaigų lankymu, taip pat neišvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.
Vyras per keturiolika dienų dar gali prašyti surengti bylos nagrinėjimą teisme. Nepateikus tokio prašymo, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir pradedamas jo vykdymas.
„Teismas iki šiol nėra gavęs kaltinamojo prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme“, – pirmadienį nurodė G. Janonis.
Kaip rašė „GayLine.lt“, baudžiamąjį įsakymą teismas priėmė po to, kai prie portalo publikacijos, paskelbtos „Facebook“ socialiniame tinkle, buvo paliktas neapykantos komentaras.
Pernai balandžio 18-ąją po publikacija apie Konstitucinio Teismo sprendimą dėl nesusituokusių šeimų ir tos pačios lyties asmenų partnerystės vyras paskelbė komentarą „FU bl....6lyk6tu,,,,,,,Pydarai lauk.., muskite pydarus“.
Kaip pažymėjo „GayLine.lt“ redaktorius Martynas Norbutas, kuris dėl komentaro kreipėsi į policiją, tai, kad žmogus nesutinka su straipsnyje aptariamais klausimais, nesuteikia teisės niekinti žmonių dėl jų seksualinės orientacijos ar raginti prieš juos smurtauti.
„Laisvė reikšti savo nuomonę nėra laisvė grasinti ar kurstyti neapykantą“, – cituojamas M. Norbutas.
Kadangi straipsniui iliustruoti buvo panaudota jo vestuvių nuotrauka, straipsnyje M. Norbutas buvo cituojamas, naujienų portalo teigimu, kaltinamasis sutiko atlyginti ir 450 eurų neturtinę žalą.
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