Vėl melagingai grasinta susprogdinti Vilniaus oro uostą

Vėl melagingai grasinta sprogimu Vilniaus oro uoste – rusų kalba kalbėjęs asmuo tikino, kad padėjo sprogmenį. Patikrinus objektą, nieko įtartina rasta nebuvo.
Kaip pranešė Policijos departamentas rugpjūčio 21 d. apie 15.16 val. į Vilniaus oro uosto informacijos centrą paskambinęs vyriškis kalbėjo rusų kalba. Jis pranešė, kad Vilniuje, Rodūnios kelyje esančiame Vilniaus oro uoste padėjo sprogmenį ir jis tuoj sprogs.
Patikrinus nurodytą objektą, sprogmenų ar įtartinų daiktų nerasta.
„Policijos pareigūnai su darbuotojais tikrino ir nieko įtartino nerado“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Oro uosto darbas dėl incidento sutrikdytas nebuvo. Surinkta medžiaga dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę.
Skambinęs asmuo kol kas nenustatytas.
Tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei, ypatingos svarbos subjektui ar valstybinės reikšmės objektui gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos pagalbos tarnybos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų
ELTA primena, kad trečiadienio rytą melagingai pranešta apie sprogmenis Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose.
Policijos departamento duomenimis, apie 7.05 val. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų saugos padaliniuose elektroniniu paštu gautas grasinantis laiškas dėl sprogmens.
Patikrinus nurodytus objektus, sprogmenų ar įtartinų daiktų nerasta. Oro uostų darbas sutrikdytas nebuvo.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų.
