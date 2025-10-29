Vietoj Turkijos tėvas ir sūnus „atostogaus“ areštinėje

Trečiadienį Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pranešė, kad triukšmavę, plūdęsi, pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdę ir jiems pasipriešinę agresyvūs vyrai – tėvas ir sūnus – atsidūrė Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto laikino sulaikymo patalpoje, o vėliau buvo perduoti sostinės policijai.
Antradienio popietę į Vilniaus oro uoste dirbusius VSAT pareigūnus kreipėsi aviacinio saugumo darbuotojai, prašydami pagalbos dėl dviejų agresyvių keleivių, skrendančių į Turkiją. Šie vyrai jau buvo perėję patikrą ir triukšmą sukėlė įlipę į orlaivį. Jie šūkavo, bjauriai plūdosi, įžeidinėjo lėktuvo įgulą ir kitus keleivius, nuo jų sklido stiprus alkoholio tvaikas. Orlaivio įgulos kapitonas atsisakė šiuos du keleivius skraidinti į Antaliją.
Triukšminguosius keleivius iš lėktuvo išlaipino VSAT ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Tačiau sulaikomi vyrai aktyviai priešinosi, dėl to teko panaudoti specialiąsias priemones – pipirinės dujas ir antrankius. Jie buvo jėga atvesdinti į Vilniaus oro uostą ir uždaryti laikino sulaikymo patalpoje. Tačiau ir ten jie nenurimo – spardė duris, garsiai keikėsi.
Pasieniečiai nustatė, kad stipriai apgirtę keleiviai – 67-erių klaipėdietis ir 43-ejų jo sūnus, gyvenantis Jungtinėje Karalystėje.
Apie incidentą oro uoste buvo pranešta sostinės policijai. Atvykę pareigūnai vyresniajam keleiviui nustatė 1,25 promilės girtumą. Jo sūnus atsisakė tikrintis alkotesteriu.
Alkoholio padauginusius vyrus išsigabeno policijos pareigūnai.
Į Turkiją neišskridusių keleivių laukia administracinė atsakomybė dėl viešosios tvarkos pažeidimo, neblaivaus pasirodymo viešoje vietoje, statutinio valstybės tarnautojo nurodymų ar reikalavimų nevykdymo bei garbės ir orumo pažeminimo.
Naujausi komentarai