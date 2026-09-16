Vilniaus apylinkės teismas skelbs sprendimą dėl „Foxpay“ bylos grąžinimo prokurorui

Rugsėjo pradžioje vykusiame bylos posėdyje to prašė vieno iš kaltinamųjų, verslininko Vilhelmo Germano advokatas Darius Raulušaitis.
Kaltinamojo gynėjai teigė, kad kaltinamajame akte yra neaiškumų, tikino, kad išverstas bylos tekstas nėra suprantamas.
Pats V. Germanas taip pat aiškino, kad dėl prasto vertimo byloje byla turėtų būti grąžinta. Kaltinamasis tvirtino, jog apie prastą vertimų kokybę kalbėta ir ikiteisminio tyrimo metu.
„Foxpay“ baudžiamojoje byloje kaltinimai pareikšti verslininkui V. Germanui, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui M. Navickui ir dar dviem asmenims.
Bylą dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, kurioje asmenys kaltinami tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą, teismui Generalinė prokuratūra perdavė balandį.
Prokuratūros teigimu, bylos duomenys leidžia teigti, kad V. Germanas ir M. Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai, taip pat, kad jie su bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė yra beveik 24 mln. eurų.
V. Germanas taip pat kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu – pas jį rasti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai.
Byloje kaltinimai iš viso pareikšti keturiems asmenims.
Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, areštuotas 7 mln. eurų viršijantis turtas, kaltinamajam V. Germanui skirtos kardomosios priemonės – 2 mln. eurų užstatas ir užsegta apykojė, M. Navickui – 100 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kitiems kaltinamiesiems skirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Bylos duomenimis, kaltinamieji įsigijo kriptoturto kasimo įrenginių, kurių dalį išgabeno iš Lietuvos.
Pasak teisėsaugos, organizuota grupė, siekdama nuslėpti faktą, jog dalis įrenginių buvo išgabenti iš šalies, prietaisų tiekėjui melagingai nurodė, jog įrenginiai buvo sugadinti. Tokiu būdu, prokuratūros duomenimis, buvo imituotas produkcijos grąžinimas, neteisėtai įgytos lėšos.
Pats V. Germanas anksčiau neigė jam pateiktus kaltinimus, aiškino, kad veiklą vykdo pagal įprastą verslo praktiką, o galimybės pasisavinti minėto turto net neturėjo.
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