Vilniaus miesto apylinkės teisme bus skelbiamas nuosprendis riaušių prie Seimo dalyviams

„Ši byla išsiskyrė labai dideliu proceso dalyvių – kaltinamųjų, gynėjų, nukentėjusiųjų ir liudytojų – skaičiumi, – sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Viktorija Šelmienė. – Byla sulaukė didelio visuomenės bei žiniasklaidos dėmesio, tačiau džiaugiuosi, kad visos mūsų teismo tarnybos atlaikė išbandymus, užtikrindamos sklandų ir efektyvų bylos nagrinėjimą.“
Didžiausia savo apimtimi riaušių Lietuvoje byla sostinės teisme atversta 2023 metų balandžio 26 dieną.
Nors apylinkių teismuose civilines, baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas įprastai nagrinėja vienas teisėjas, teismo administracija patenkino teisėjo prašymą sudaryti teisėjų kolegiją.
247 tomų apimties bylą nagrinėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamųjų bylų teisėjai: Jeugenijušas Jaglinskis, Mindaugas Striaukas ir Zina Vilnienė.
Per 25 mėnesius buvo surengti 93 teismo posėdžiai, apklausti 87 kaltinamieji, 25 nukentėjusieji ir 163 liudytojai. Bylos nagrinėjimo metu teismas priėmė 540 nutarčių, 57 iš jų dėl baudų skyrimo proceso dalyviams už nedalyvavimą procese be pateisinamosios priežasties, kurių pagrindu buvo paskirta 78 tūkst. eurų baudų.
Tvarką teisme taip pat padėjo užtikrinti papildomos policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų pajėgos.
Kaip skelbė BNS, riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.
Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
