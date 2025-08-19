Vilniaus oro uoste muitininkai aptiko 2,5 mln. eurų vertės cigarečių kontrabandą

Patikrinę dėžes, kuriose turėjo būti oro filtrai, skirti vienai Vilniaus įmonei, muitininkai ten aptiko rūkalus. Preliminariais duomenimis, rasta apie pustrečio milijono eurų vertės cigarečių.
Kontrabandos siuntos sulaikytos rugpjūčio 4 ir 7 dienomis, muitinės pareigūnams Vilniaus oro uosto posto sandėlyje patikrinus iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ir Turkijos atskraidintas variklių oro filtrų siuntas. Pravėrus dėžes su deklaruotomis prekėmis, paaiškėjo, kad didesnė jų dalis pilna cigarečių „M1 Super Slims“. Oro filtrų siuntos buvo skirtos vienai Vilniuje įsikūrusiai įmonei.
Rūkalai dar nebaigti skaičiuoti, išankstiniais duomenimis sulaikyta apie 522 tūkst. pakelių cigarečių be banderolių. Tokių cigarečių vertė su mokesčiais gali siekti apie 2,5 mln. eurų.
MKT Vilniaus skyriuje buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl kontrabandos, kuriems vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.
Tai jau antras didelis cigarečių kontrabandos iš JAE sulaikymas Lietuvoje šiemet. Kovo 1-ąją MKT pareigūnai ties Kaunu sustabdė vilkiką, kuriame rado per 500 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų, kurių vertė 2,3 mln. eurų. Cigaretės buvo užmaskuotos tariamai į Vakarų Europą vežtu popierinių rankšluosčių kroviniu.
Pastaraisiais metais MKT yra sulaikiusi ne vieną stambią tokių rūkalų siuntą, priklausančią gerai organizuotoms tarptautinių kontrabandininkų grupuotėms. Šios naudoja vadinamąją „Karuselės schemą“, kai cigarečių krovinys daug sykių pervežinėjamas iš valstybės į valstybę, kol, nutaikius momentą, dingsta iš oficialių dokumentų. Tuomet šešėlinių vertelgų rankose likusios cigaretės realizuojamos įvairių šalių juodojoje rinkoje.
