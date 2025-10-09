Vilniaus rajone į avariją pateko policininkai

Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko spalio 8 d. apie 16 val. Žalesos kaime, kelyje Vievis-Maišiagala-Nemenčinė.
Policijos tarnybinis automobilis „Audi A6“, vairuojamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnės (gim. 1986 m.), su įjungtais garso iš šviesos signalais, važiuodamas priešingos krypties eismo juosta, susidūrė su staiga iš šalutinio kelio išvažiavusiu automobiliu „Opel Zafira“, vairuojamu vyro (gim. 1977 m.).
Per eismo įvykį apgadinti abu automobiliai bei nukentėjo tarnybinio policijos automobilio vairuotoja. Medikai jai suteikė pagalbą ir išleido gydytis ambulatoriškai.
Pradėta administracinė teisena dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo ir turto sugadinimą nulėmusio Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimo.
Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs KET pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 150 iki 300 eurų ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 600 iki 850 eurų.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai