 Vilniaus rajone įkliuvo girtutėlis „Toyota Prius“ vairuotojas

2025-09-29 16:43
BNS inf.

Vilniaus rajone, Nemėžio kaime, automobilį „Toyota Prius“ sekmadienį vairavo itin girtas vyras, pirmadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Vilniaus rajone įkliuvo girtutėlis „Toyota Prius“ vairuotojas / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

Jos duomenimis, apie 18.30 val. 1983 metais gimusiam vairuotojui nustatytas 3,98 promilės girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo, kai girtumas viršija pusantros promilės.

Šiame straipsnyje:
Toyota
girtas vairuotojas
Vilniaus rajonas

