Vilniaus rajone lenktynės baigėsi griovyje, bet girtas vairuotojas „dėjo į kojas“

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko sekmadienį, po vidurdienio, apie 12.41 val. Buivydžių seniūnijoje, Punžonių kaime. Čia automobilis „Mitsubishi“ lenkė automobilį „Toyota“, vairuojamą moters, gimusios 1967 metais.
Priešpriešais pasirodžius kitam automobiliui, „Mitsubishi“, bandydamas sugrįžti į savo eismo juostą, kliudė „Toyotą“. Šis po smūgio nuvažiavo nuo kelio į šalikelę ir vertėsi. Automobilis „Mitsubishi“, nuvertęs kelio ženklą, taip pat nuvažiavo nuo kelio.
Automobilį „Mitsubishi“ vairavęs vyras iš eismo įvykio vietos pasišalino.
14 val. jam nustatytas 1,78 promilių girtumas, todėl, gavus šiuos duomenis, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
Avarijos kaltininkui gresia bauda, areštas taip pat automobilio konfiskavimas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį?
