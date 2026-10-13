Vilniaus rajone – klaikus rytas: partrenktas briedis

Pirminiais duomenimis, apie 7.04 val., Vilniaus rajone, Užubalių kaime, Senajame Ukmergės kelyje partrenktas briedis.
Skambinusi moteris pranešė, kad važiuojant keliu link Vilniaus partrenkė į kelią išbėgusį briedį. Buvo apgadintas automobilis „Škoda“.
Moteris medikų pagalbos atsisakė, pareigūnų ekipažo neprireikė. Apie įvykį informuoti Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai.
Teigiama, kad briedis automobilį kliudė iš dešinės pusės. Pranešta, kad gyvūnas ant kelio guli negyvas.
Apie 7.10 val. gautas dar vienas pranešimas, kad griūdamas briedis kliudė ir apgadino kitą automobilį „Volkswagen passat“.
Apie 8.22 val. į policijos pareigūnus kreipėsi dar vienas žmogus, paprašė į įvykio vietą atsiųsti ekipažą, kad būtų pripažintas nukentėjęs dėl avarijos su briedžiu.
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