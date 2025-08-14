 Vilniaus rajone rastas vyro lavonas

Vilniaus rajone rastas vyro lavonas

2025-08-14 09:18
BNS inf.
Gytis Pankūnas (ELTA)

Rudaminos kaime Vilniaus rajone rastas neatpažintas vyro lavonas be išorinių smurto požymių, ketvirtadienį pranešė policija.

Vilniaus rajone rastas vyro lavonas
Vilniaus rajone rastas vyro lavonas / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Vyrui buvo apie 30–40 metų.

Tuo tarpu Telšių ir Šiaulių rajonuose trečiadienį iš tvenkinių ištraukti dviejų vyrų kūnai, pranešė policija.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 12.38 val. Viešvėnų I kaime iš tvenkinio ištrauktas vyro (gim. 1958 m.) kūnas be išorinių sužalojimų.

Medikai gaivino žmogų, tačiau buvo diagnozuota mirtis.

Anot Šiaulių policijos, 18.25 val. Šiaulių rajone, Lygudų kaime, iš tvenkinio ištrauktas vyro (gim. 1954 m.) kūnas.

Skenduolio kūnas be išorinių smurto žymių.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Rudaminos kaimas
lavonas
vyro kūnas
skenduoliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų