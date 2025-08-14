Vilniaus rajone rastas vyro lavonas

Vyrui buvo apie 30–40 metų.
Tuo tarpu Telšių ir Šiaulių rajonuose trečiadienį iš tvenkinių ištraukti dviejų vyrų kūnai, pranešė policija.
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 12.38 val. Viešvėnų I kaime iš tvenkinio ištrauktas vyro (gim. 1958 m.) kūnas be išorinių sužalojimų.
Medikai gaivino žmogų, tačiau buvo diagnozuota mirtis.
Anot Šiaulių policijos, 18.25 val. Šiaulių rajone, Lygudų kaime, iš tvenkinio ištrauktas vyro (gim. 1954 m.) kūnas.
Skenduolio kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
