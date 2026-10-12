Vilniuje apiplėšti du vyrai – pagrobtas automobilis, rankinė

Policijos departamento duomenimis, incidentas įvyko apie 12.45 val. Gulbinėlių miškelyje, kuomet trys asmenys, iš kurių du – pažįstami iš matymo, sumušė 1995 metais gimusį vyrą, sudaužė jo mobiliojo ryšio telefoną ir pagrobė automobilį „VW Golf“.
Vėliau pagrobtas 2005 metais pagamintas automobilis buvo surastas, nukentėjusiajam padaryta 1 tūkst. 320 eurų žala.
Įtariamieji – 1992, 1994 ir 1999 metais gimę vyrai – uždaryti į areštinę. Jauniausiam nustatytas 1,57 promilės girtumas.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, šeštadienį, apie 23 val., Vilniaus Lvivo gatvėje, prie namo, du asmenys užpuolė 1967 metais gimusį vyrą ir pagrobė rankinę, kurioje buvo banko mokėjimo kortelė bei asmens dokumentai. Nuostolis tikslinamas.
Pradėti plėšimo ikiteisminiai tyrimai.
Naujausi komentarai