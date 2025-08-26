 Vilniuje bandyta padegti privatų biurą

Vilniuje bandyta padegti privatų biurą

2025-08-26 11:14
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniuje, Astikų gatvėje, bandytas padegti paslaugų paskirties pastatą, antradienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Vilniuje bandyta padegti privatų biurą
Vilniuje bandyta padegti privatų biurą / Asociatyvi S. Lisausko/BNS nuotr.

Pranešėjas teigė, kad praėjusio šeštadienio vakarą bandyta padegti jo biurą. Dėl gaisro ugniagesiai nebuvo kviečiami.

Kilus gaisrui aprūko pastatas. Informacija perduota budinčiam gaisrų tyrėjui.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
padegtas pastatas
administracinis pastatas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų