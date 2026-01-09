Vilniuje dingo garbaus amžiaus moteris: pastebėjus prašoma neleisti jai nueiti

Ketvirtadienį 9 val. moteris išėjo iš namų Karoliniškėse ir dingo.
Ieškomos moters požymiai: 162 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, trumpų šviesių plaukų. Išeidama vilkėjo pilką ilgą striukę, dėvėjo pilką beretę, avėjo juodus žieminius aulinius batus.
Sostinės policija prašo pagalbos – asmenis, mačiusius šią senolę ar žinančius jos buvimo vietą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato veiklos skyriaus viršininku Laimonu Pradkeliu, tel. +370 700 56478, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
Apie moters paiešką socialiniuose tinkluose paskelbė ir jos artimieji. Jie sako, kad dingusioji gali būti pasimetusi. Vaikšto be akinių ir lazdelės.
„Pastebėjus ar užkalbinus moterį prašome neleisti jai nueiti”, – prašė artimieji.
Vilnietė paskutinį kartą buvo pastebėta Karoliniškėse, bet gali būti bet kurioje sostinės dalyje.
Naujausi komentarai