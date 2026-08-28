Vilniuje dingo nepilnametis – policija prašo pagalbos

Kaip pranešė teisėsauga, 2008 metais gimęs jaunuolis trečiadienį išėjo iš Vilniuje esančių globos namų į juos negrįžo. Nepilnamečio buvimo vieta nėra žinoma.
Asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Edvinu Juknevičiumi tel. +370 670 29 580, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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